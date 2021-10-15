В Еврокомиссии не считают, что Россия манипулирует газовым рынком

Замглавы высшего органа исполнительной власти ЕС Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV сказал, что «Газпром» выполняет долгосрочные контракты по поставкам в полном объеме и отметил, что спрос на газ на мировом уровне сейчас огромен.

На прошлой неделе цена на газ в Европе поднималась до рекордных отметок. Российский президент объяснял это следствием дефицита электроэнергии и призвал не перекладывать ответственность «с больной головы на здоровую». В правительстве, в свою очередь, причиной назвали отсутствие долгосрочных контрактов.

