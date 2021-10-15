Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:32, 15 октября 2021

В Москве жильцы 12 домов остались без газа после пожара на подстанции

ЧП произошло на юго-западе столицы. Огонь перешел на три стоявшие неподалеку машины. Они полностью сгорели. Как сообщает агентство ТАСС, пожар уже потушен, один человек пострадал. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 24302 08.10
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Муратов — это почти Навальный. Только на свободе Нобелевский комитет поступил умно и оригинально: он не сделал того, чего от него все ждали, но сделал то, чего никто не ожидал…

5 97 6 25305 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 181 6 37107 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 108 6 10179 13.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 83 6 12667 08.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 70 6 6692 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 116 6 11377 13.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 498 6 55514 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 24331 09.10
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ясное и мощное высказывание Работа Нобелевского комитета и традиция принятия им решений такова, что представители России еще долго не получат Нобелевской премии Мира. И это большая и всем очевидная несправедливость…

5 88 6 46435 08.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 113 6 15561 14.10
Блоги

Ян Рачинский: Отличный образ времени, в котором мы живем Хунвэйбины отняли у собравшихся 20-30 минут, материального ущерба офису не нанесли; полицейские же уволокли видеорегистратор и отняли время с половины восьмого до начала третьего. Вот и гадай, чье нападение пережить легче…

5 97 6 14197 06:46
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 82 6 27031 08.10
Блоги

Борис Акунин писатель

Надеюсь, это притормозит добивание независимой прессы в России Я, конечно, был бы еще больше рад, если бы премию дали Навальному, но это скорее эмоциональное. На свободу Алексея режим все равно не выпустил бы, а только еще агрессивнее отгородился бы от внешнего мира…

5 88 6 37026 08.10
Блоги

+ Неизвестные напали на офис «Мемориала» Неизвестные напали на офис «Мемориала» Слышны крики «Позор, позор!»..

5 43 6 7278 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 432 6 72999 11.10

Популярное за неделю

Новости

«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в российских колониях Выступление коммуниста Алексея Куринного транслировалось на сайте парламента…

5 38 6 82914
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Думы 8-го созыва крайне тяжелая миссия: ей предстоит испортить жизнь примерно 140 миллионам человек. И в этом не было бы ничего сложного, если бы эта жизнь уже не была испорчена…

5 56 6 61360 13.10
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3541702
«Судебные процессы Узбекистана»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 4653 10.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 143 6 162437 12.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 97 6 122927 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9290715
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5052968

Сегодня в эфире