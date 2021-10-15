В Москве жильцы 12 домов остались без газа после пожара на подстанции

ЧП произошло на юго-западе столицы. Огонь перешел на три стоявшие неподалеку машины. Они полностью сгорели. Как сообщает агентство ТАСС, пожар уже потушен, один человек пострадал. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался.

