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13:31, 15 октября 2021

Суд в Минске оставил под стражей корреспондента «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко

Журналист обвиняется по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, — сообщает агентство РИА Новости. Он был задержан вскоре после того, как на сайте газеты появилась его статья о гибели минчанина Андрея Зельцера. Во время штурма его квартиры мужчина застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. Знакомая Зельцера в интервью Можейко положительно охарактеризовала погибшего.
Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту «Комсомольской правды», а позже издание сообщило о закрытии представительства в Минске.



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