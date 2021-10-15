Суд в Минске оставил под стражей корреспондента «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко

Журналист обвиняется по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, — сообщает агентство РИА Новости. Он был задержан вскоре после того, как на сайте газеты появилась его статья о гибели минчанина Андрея Зельцера. Во время штурма его квартиры мужчина застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. Знакомая Зельцера в интервью Можейко положительно охарактеризовала погибшего.

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту «Комсомольской правды», а позже издание сообщило о закрытии представительства в Минске.

