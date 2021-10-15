В России за сутки зарегистрировали почти тысячу умерших от коронавируса и более 32 тысяч заболевших

Согласно данным, которые публикует оперативный штаб, это максимальные показатели за все время эпидемии.

В последнее время все больше регионов вводят ограничения в работе общепита и культурно-развлекательных учреждений. Кроме того, местные власти тестируют систему QR-кодов по аналогии с тем, как это работало в Москве.

