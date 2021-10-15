Согласно данным, которые публикует оперативный штаб, это максимальные показатели за все время эпидемии.
В последнее время все больше регионов вводят ограничения в работе общепита и культурно-развлекательных учреждений. Кроме того, местные власти тестируют систему QR-кодов по аналогии с тем, как это работало в Москве.
В России за сутки зарегистрировали почти тысячу умерших от коронавируса и более 32 тысяч заболевших
Согласно данным, которые публикует оперативный штаб, это максимальные показатели за все время эпидемии.