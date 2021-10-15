Замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил столичное руководство помочь «Мемориалу»* в организации акции памяти жертв политических репрессий. В письме на имя мэра Сергея Собянина он напомнил, что общественные деятели собирались провести памятное мероприятие 29 октября в сквере на Лубянской площади у Соловецкого камня и 30 октября на проспекте академика Сахарова у монумента «Стена скорби». Венедиктов напомнил об общественной значимости этой памятной даты.

Ранее представители «Мемориала» сообщили о том, что не смогут организовать акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня из-за ограничений, которые введены в столице для борьбы с коронавирусом. Вместо этого планируется провести прямой эфир.

*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.