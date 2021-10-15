В России за полгода почти на четверть выросли цены на ряд востребованных лекарств, которые не входят в перечень жизненно важных. Речь идет, в том числе, о средствах от простуды, сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя, — пишет газета «Коммерсантъ». Производители настаивают, что они повышали цены лишь на размер инфляции и резкий рост является результатом действий спекулянтов на рынке. Аптечные сети винят во всем поставщиков, которые увеличили наценку. Происходящее, между тем, не мешает многим аптекам намеренно занижать цены при продаже лекарств в интернете.
2021-10-15T13:04:28+03:00
2021-10-15T13:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 15 октября 2021
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