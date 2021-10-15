Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене фактически лишили связи с внешним миром

Следователь Александр Чебан потребовал от администрации следственного изолятора Лефортова, где содержится бывший советник главы Роскосмоса, изымать всю корреспонденцию, которая приходит Сафронову и отправляется им. Подследственному сообщают о пришедших письмах, но возможности читать их он лишен уже больше месяца. Таких длительных перерывов, по словам сестры Сафрнова не было с момента его заключения под стражу. Кроме того, возник перерыв и в доставке газет, поскольку он не успел на них подписаться. Прессу начнут приносить только с ноября. Адвокат Сафпонова Дмитрий Катчев, рассказал ТАСС, что окном в мир для его подзащитного остается только телевизор, который показывает если пристроить антенну ближе к окну, что запрещено внутренними правилами. С родственниками Сафронов общается знаками, когда его привозят в суд.

За время пребывания в СИЗО Иван Сафронов отправил около 1600 писем и получил 2000.