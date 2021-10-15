Сафронову ограничили возможность переписки – адвокат

Журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, ограничили возможность переписки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Катчев.

«В настоящее время у Ивана изымается вся входящая и исходящая корреспонденция. Когда изымается входящая, на его имя приносят акты о том, что на его имя было адресовано, допустим, в последний раз было 13 писем. И он видит только отправителей. Сами письма уходят следователю. Я не понимаю, зачем это нужно, поскольку сейчас уже подходят предельные сроки и предварительного следствия, и содержания под стражей. Я понял бы, если бы это было в начале следствия, но сейчас это уже не имеет никакого смысла», — сказал адвокат.

Д.Катчев добавил, что защита пытается выяснить у следователя, чем он руководствовался, вводя эти ограничения. «Пытаемся получить этот документ и будем его обжаловать, потому что это был единственный способ общения Ивана с родственниками», — заключил он.