Афганские талибы запретили выставлять напоказ тела казненных

Согласно распоряжению временного кабинета министров страны, такое возможно только по решению суда, — передает агентство ТАСС. Ранее представители талибов осуществили первые с момента захвата власти в стране публичные расправы, при этом тела некоторых убитых они выставляли напоказ на улицах городов. Ранее талибы уже прибегали к подобной практике, когда они находились у власти во второй половине девяностых годов.

Группировка «Талибан» признана в России