Минздравоохранения Свердловской области проверяет обстоятельства смерти одного из пациентов больницы Первоуральска

Министерство здравоохранения Свердловской области проверяет обстоятельства смерти одного из пациентов больницы Первоуральска. В то же время, родственники умершего в ведомство не обращались, — сказали в Минздраве интернет-изданию «Екатеринбург онлайн». По словам очевидцев, в момент, когда больному стало плохо, рядом не оказалось никого из врачей. Один из пациентов опубликовал видео, как он ходит по коридорам и зовет медиков, но никто не отзывается. Родственники умершего обвиняют врачей в халатности.

