Суд в Минске подтвердил, что журналиста Можейко обвиняют в разжигании розни и оскорблении представителя власти

Суд в Минске подтвердил, что журналиста газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии Геннадия Можейко обвиняют в разжигании розни и оскорблении представителя власти. Об этом говорится в документах по жалобе адвокатов Можейко на его арест. О задержании журналиста стало известно в начале месяца. При этом родные Можейко говорили, что это произошло в Москве, после чего журналиста вывезли в Белоруссию. Белорусские силовики настаивали, что журналист был задержан на территории республики. Уголовное дело в отношении него связано с публикацией статьи о жителе Минска, который, по словам силовиков, был убит во время спецоперации, когда застрелил сотрудника КГБ. В самой статье одна из знакомых убитого дала ему положительную характеристику.

