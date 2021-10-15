Арестованного журналиста Ивана Сафронова лишили возможности получать и отправлять письма в СИЗО

Это сделано по требованию следователей, — говорят его адвокаты. Сафронов не получает корреспонденции почти месяц. Между тем, это единственный способ общения с внешним миром. Журналист находится в СИЗО с лета прошлого года по делу о госизмене. Он вины не признает и считает, что уголовное преследование стало местью за его профессиональную деятельность.

