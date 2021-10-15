На юго-западе Москвы горит газовая подстанция

Площадь возгорания составляет примерно 10 квадратных метров, — рассказал агентству ТАСС представитель экстренных служб. Специалисты уже отключили подачу газа, о пострадавших в результате инцидента на улице Грина не сообщается. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.