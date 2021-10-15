На юго-западе Москвы горит газовая подстанция

Площадь возгорания составляет примерно 10 квадратных метров, — рассказал агентству ТАСС представитель экстренных служб. Специалисты уже отключили подачу газа, о пострадавших в результате инцидента на улице Грина не сообщается. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.
2021-10-15T12:31:30+03:00
2021-10-15T12:31:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 15 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»