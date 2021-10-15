Как ожидается, суд в Норвегии рассмотрит вопрос о заключении под стражу гражданина Дании, стрелявшего по людям из лука

В результате его действий пять человек погибли, еще трое получили ранения.

Подозреваемым является 37-летний Эспен Браатен: несмотря на то, что он является датчанином, большую часть жизни он провел в норвежском городе Конгсберг, где и произошла стрельба. Как передает агентство Reuters, стрелок свою вину и признал и даже выразил готовность находиться под стражей. Адвокат Браатена подчеркнул, что его подзащитный пройдет полную психиатрическую экспертизу. Это поможет решить, приговаривать ли нападавшего к тюремному заключению либо же направить его на принудительное лечение.

Норвежская полиция, тем временем, утверждает, что незадолго до стрельбы Браатен принял ислам: силовики опасались, что его взгляды радикализировались. Само ведомство назвало произошедшую трагедию терактом и предположило, что метод ведения стрельбы похож на действия исламских экстремистов.

Стрельба по людям из лука в Конгсберге продолжалась около получаса. Трагедия стала самой крупной по числу жертв в Норвегии со времени терактов в Осло на острове Утойя в 2011 году, в ходе которых террорист Андерс Брейвик убил 77 человек.