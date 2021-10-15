Генпрокуратура направила запрос на экстрадицию в РФ Исмаилова, которого подозревают в причастности к двойному убийству

Генеральная прокуратура направила запрос на экстрадицию в Россию Тельмана Исмаилова, которого подозревают в причастности к двойному убийству.

Запрос в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств был подготовлен еще 7 октября, а сегодня пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о том, что он передан Черногории по дипломатическим каналам. РБК напоминает о том, что бывшего владельца Черкизовского рынка и компании АСТ задержали в городе Подгорица по запросу российских властей. Обвинение в убийстве были предъявлены ему еще 2017 году, однако он покинул Россию и был арестован заочно. Жертвами стали два бизнесмена – владелец торговых комплексов Владимир Савкин и основатель компании Люблино Моторс – Юрий Брилев. По этому делу были арестованы брат Тельмана Исмаилова Рафик и предполагаемый киллер Мехман Керимов. Позже Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам заключения.

12 ноября в Подгорице состоится суд, который рассмотрит просьбу Исмаилова о предоставлении ему политического убежища.