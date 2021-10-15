Московская полиция не задержала никого из напавших на офис «Мемориала», — говорят правозащитники

Между тем, накануне удалось задержать в помещении трех человек из группы, которая ворвалась в здание. Члены «Мемориала»* передали их полиции, однако, до ОВД нападавших так и не довезли, — рассказала «Эху» куратор культурной программы «Мемориала» Александра Поливанова. Сегодня, добавила она, организация постепенно возвращается к привычной работе.

Полицейские находились в офисе «Мемориала» около шести часов, при этом, заблокировав выход, они уехали лишь поздно ночью.

*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.