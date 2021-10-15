В России после коронавируса выздоровели 22 268 человек за сутки — оперштаб

В России от коронавируса за сутки скончались почти тысяча человек. В оперативном штабе зарегистрировано 999 смертей. Это новый максимум с начала пандемии. Число заразившихся за сутки, по официальным данным, составило чуть более 32 тысяч человек. Это тоже новый максимум с начала пандемии.