В Москве выявили 6 631 случай заражения коронавирусом за сутки — оперштаб

2021-10-15T11:59:19+03:00 2021-10-15T12:02:04+03:00 https://echo.msk.ru/news/2919920-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70. Всего в городе умерли 30 021 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.