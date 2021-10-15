Американская компания Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полетов

Запуск планируется в конце следующего года. Дополнительное время потребовалось для доработки оборудования и новых тестов конструкции и материалов аппаратов, — пояснили в компании. Первый полет космолета Virgin под названием Unity-22 компания осуществила в середине июля. Одним из пассажиров стал основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Бренсон.

