Российские торговые сети столкнулись с острым дефицитом персонала, — пишет газета «Коммерсантъ»

Магазинам не хватает администраторов и кассиров. Сами компании связывают это с целым рядом причин, в том числе, убылью населения, переход многих кадров на рынок интернет-торговли и оттоком мигрантов. Некоторые сети пытаются решить проблему за счет повышения зарплат и автоматизации работы, однако, полностью это пока проблему не решает. Когда ожидается улучшение ситуации с кадрами, участники рынка пока не берутся прогнозировать.