Российские торговые сети столкнулись с острым дефицитом персонала, — пишет газета «Коммерсантъ»

Магазинам не хватает администраторов и кассиров. Сами компании связывают это с целым рядом причин, в том числе, убылью населения, переход многих кадров на рынок интернет-торговли и оттоком мигрантов. Некоторые сети пытаются решить проблему за счет повышения зарплат и автоматизации работы, однако, полностью это пока проблему не решает. Когда ожидается улучшение ситуации с кадрами, участники рынка пока не берутся прогнозировать.
2021-10-15T11:35:18+03:00
2021-10-15T11:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 15 октября 2021
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