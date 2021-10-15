Он был задержан в республике в начале месяца. Дома Исмаилова обвиняют в причастности к организации убийств и незаконном обороте оружия. При этом, как пишет черногорское издание «Виести», предприниматель пытался получить в республике политическое убежище.
Россия направила в Черногорию запрос на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова
Он был задержан в республике в начале месяца. Дома Исмаилова обвиняют в причастности к организации убийств и незаконном обороте оружия. При этом, как пишет черногорское издание «Виести», предприниматель пытался получить в республике политическое убежище.