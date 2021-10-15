Италия ввела обязательные сертификаты для привившихся от коронавируса или переболевших

Они потребуются сотрудникам как государственного, так и частного сектора. До этого подобные требования распространялись только на работников учебных заведений и студентов университетов. При отсутствии такого пропуска, как передает агентство ТАСС, предполагаются штрафы на сумму от 400 до 1000 евро. Между тем, введение подобных сертификатов на рабочих местах сопровождаются протестными выступлениями.
2021-10-15T11:32:49+03:00
2021-10-15T12:04:37+03:00
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11:32, 15 октября 2021
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