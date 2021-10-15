Италия ввела обязательные сертификаты для привившихся от коронавируса или переболевших

Они потребуются сотрудникам как государственного, так и частного сектора. До этого подобные требования распространялись только на работников учебных заведений и студентов университетов. При отсутствии такого пропуска, как передает агентство ТАСС, предполагаются штрафы на сумму от 400 до 1000 евро. Между тем, введение подобных сертификатов на рабочих местах сопровождаются протестными выступлениями.