Журналиста Ивана Сафронова лишили в СИЗО возможности получать письма, — передает русская служба Би-би-си

Об этом от администрации СИЗО потребовали представители следствия, — говорят представители защиты. При этом письмо с требованием изымать корреспонденцию Сафронова ни сам арестованный, ни его защитники не видели. Родные не получали писем от него почти месяц. Журналист находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в государственной измене, он вины не признает.