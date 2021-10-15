Журналиста Ивана Сафронова лишили в СИЗО возможности получать письма, — передает русская служба Би-би-си

Об этом от администрации СИЗО потребовали представители следствия, — говорят представители защиты. При этом письмо с требованием изымать корреспонденцию Сафронова ни сам арестованный, ни его защитники не видели. Родные не получали писем от него почти месяц. Журналист находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в государственной измене, он вины не признает.
2021-10-15T11:31:53+03:00
2021-10-15T12:06:22+03:00
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11:31, 15 октября 2021
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