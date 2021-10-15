Венедиктов просит Собянина помочь «Мемориалу» в организации акции памяти жертв политических репрессий

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь «Мемориалу»* в организации акции памяти жертв политических репрессий 29-30 октября. Соответствующее обращение А.Венедиктов опубликовал в своем Телеграм-канале.

Он рассказал, что общественные деятели собирались провести памятное мероприятие 29 октября в сквере на Лубянской площади у Соловецкого камня и 30 октября на проспекте академика Сахарова у монумента «Стена скорби». «Прошу вас дать поручение организовать профильным органам исполнительной власти совместно с общественными организациями проведение этих просветительских (памятных) акций с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — говорится в обращении.

А.Венедиктов напомнил об общественной значимости этой памятной даты.

Ранее представители «Мемориала» сообщили о том, что не смогут организовать акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня из-за ограничений, которые введены в столице для борьбы с коронавирусом. Вместо этого планируется провести прямой эфир.

*— Власти РФ считают иностранным агентом.