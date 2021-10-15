Всё больше российских регионов, которые вводят специальные цифровые коды для посещения массовых мероприятий и общественных мест из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такие меры действуют уже в половине субъектов страны и их число продолжает увеличиваться.

Система так называемых QR-кодов — своеобразного пропуска, например, в кино, кафе или ресторан, начинает всё больше охватывать наряду с другими российскими регионами Сибирь и Дальний Восток. В Якутии требовать код начнут уже со следующей среды. Он понадобится для посещения культурных и спортивных учреждений, а также мест общепита. Спустя месяц аналогичную меру введут в Приморье. В других частях страны ситуация, впрочем, не лучше. Над введением кодов раздумывают власти Саратовской области. По цифровым пропускам разрешат посещать театры, кинотеатры, стадионы, концертные площадки, кафе и рестораны. Число регионов, которые объявили о введении электронных кодов из-за ковида или намерении это сделать в ближайшее время, растёт в последние дни как снежный ком. Только вчера об этих мерах объявили в Кабардино-Балкарии, Пензенской и Белгородской областях. В Чечне с начала этой недели цифровые коды действуют на общественном транспорте, рынках, в культурно-развлекательных центрах, местах общепита. Систему QR-кодов хотят ввести и в Крыму. В Москве об этом пока не говорят, мэр Сергей Собянин вчера не исключил введения некоторых ограничений, но не уточнил каких именно.

Накануне были выявлены максимальные суточные показатели с начала эпидемии коронавируса по числу заражённых – было больше 31-й тысячи человек и смертей. От ковида за минувший день умерли по данным оперативного штаба 986 заболевших.