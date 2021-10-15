Полиция пришла с обысками в Новосибирский институт лазерной физики

С чем это связано, в руководстве учреждения пока не говорят. В свою очередь, местное интернет-издание «Континент Сибирь» пишет, что речь может идти об уголовном деле в отношении руководства института по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Это связано с одним из контрактов, который заключил институт.

