Офис «Мемориала» возвращается к работе после нападения нескольких десятков неизвестных

Как рассказали «Эхо Москвы» представители организации, сейчас после этого инцидента полицейские забрали часть пожарно-охранной системы, которая выполняет, в том числе, функцию видеорегистратора. Нападение произошло накануне вечером. Вместе с ворвавшимися в здание была, в том числе, съемочная группа телеканала НТВ, — рассказал «Эху» сотрудник международного «Мемориала»* Алексей Макаров.

Полицейские провели в офисе «Мемориала» около 6 часов. При этом силовики заблокировали выход, повесив на ручки дверей наручники.

*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.