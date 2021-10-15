Полиция не стала задерживать людей, сорвавших в офисе «Мемориала» показ фильма о голодоморе – куратор «Мемориала»

Полиция не стала задерживать людей, сорвавших в офисе «Мемориала»* в Москве показ фильма о голодоморе на Украине. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова.

Ранее сообщалось, что сотрудникам «Мемориала» удалось удержать в офисе трех людей, которые участвовали в срыве показа фильма. Остальные же после вызова полиции успели скрыться. «Их было гораздо больше, чем трое. Многие показывают видео из нашего зала: там на сцену взгромоздилось человек 30-35, которые скандировали всякие ужасные вещи под управлением их «дирижера». Минут за пять до приезда полиции они все резко по какому-то сигналу пошли на выход. Мы закрыли в какой-то момент дверь, когда три человека еще не успели выйти. И еще там было двое: человек с камерой НТВ, а другой типа журналист», — рассказала А.Поливанова.

По ее словам, когда пришла полиция вместе с Росгвардией, силовики заблокировали вход и начали разбирательство. «Сначала отвели в сторону этих трех человек, я подошла послушать, что они говорят, но меня отодвинули. Я начала снимать, но они сказали, что «вы мешаете нашему расследованию». Трое наших коллег вызвались ехать в ОВД, чтобы писать заявление. Из офиса вышли и сели в полицейскую «Газель» пять полицейских, трое этих гопников и трое наших коллег. Но, как выяснилось потом, до ОВД довезли только наших сотрудников, а нападавших по дороге потеряли», — отметила А.Поливанова.

Она добавила, что сейчас в офисе «Мемориала» все спокойно. «Восстанавливается обычная рабочая жизнь. Технику у нас не изъяли, только часть пожарно-охранной системы, которая, как видеорегистратор. Мы сами были заинтересованы посмотреть эти камеры видеонаблюдения, кто к нам вошел и при каких обстоятельствах, поэтому скачали это все и флешку полиции передали. Зачем нужно было изымать этот предмет, который теперь оставил нас без нынешней видеорегистрации, непонятно», — заключила А.Поливанова.

*— Власти РФ считают иностранным агентом