Грудинин намерен подать в суд на Памфилову, как только выяснит адрес ее прописки

Директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин намерен подать в суд на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, как только выяснит адрес ее прописки. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Памфилова запуталась: то ли я олигарх, то ли колхозник. Никак не может разобраться, кто я. Так вот для того, чтобы подать в суд, нужно было провести лингвистическую экспертизу. Это мы сделали. А второе, что нужно было сделать – найти, где она живет. Скажите, где живет Элла Памфилова? Как только вы адрес дадите, мы подадим. Потому что пока мы не можем найти место, где она прописана», — заявил П.Грудинин.

Бизнесмен говорил о намерении судиться в Памфиловой еще в августе. Его возмутили слова главы ЦИК о том, что он якобы выводил в офшоры миллиарды рублей. «Она вышла за пределы разумного. Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей. «Совхоз имени Ленина» никогда не платил дивиденды, и никогда у этого офшора, который мне приписали, расчетного счета не было. Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно. И если у нее есть информация, пусть она мне это покажет», — сказал П.Грудинин ранее в эфире «Эха Москвы».

24 июля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму, исключив из него Павла Грудинина. Поводом стало то, что у бизнесмена якобы нашлись зарубежные активы, а именно акции компании Bontro LTD (Белиз, Центральная Америка). Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он и его партия «категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка». Сам же П.Грудинин отметил, что к компании Bontro LTD он отношения не имеет.