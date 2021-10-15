Депутаты Госдумы подготовили законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей

Как пишет газета «Коммерсантъ», авторы поправок хотят обязать интернет-сервисы внедрить функцию отключения подобных алгоритмов. Они отвечают за то, какие публикации появятся в ленте пользователя. Депутаты опасаются, что подобные системы повышают риски социальных конфликтов, а в свою очередь представители бизнес-сообщества говорят, что инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях.

