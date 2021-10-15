Чеченские приставы вернули детей жительнице Дагестана Нине Церетиловой

Ранее бывший муж забрал их, несмотря на решение суда. Тот ограничил его в родительских правах. Церетилова стала известна после того, как рассказала о бегстве из семьи. По ее словам, муж избивал ее, в том числе во время беременности, а после развода отказался платить алименты и забрал детей себе. Поначалу суд передал детей отцу на основании того, что мать якобы ведет образ жизни, который не соответствует нормам и правилам поведения многодетной женщины. В качестве подтверждения указывалось на то, что Церетилова сделала татуировки.

