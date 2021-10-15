Главы Камчатки и Чукотки пожаловались на задержки с доставкой грузов

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, поставки продовольствия удалось наладить, однако, есть проблемы с доставкой стройматериалов. В свою очередь, чукотский руководитель Роман Копин написал в инстаграме, что из-за сложной навигации за последние три месяца к ним доплыло в несколько раз меньше судов и поэтому в октябре и ноябре потребуются дополнительные рейсы. Сейчас на Чукотке ждут больше двухсот контейнеров с грузами.

