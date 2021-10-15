Суд в Норвегии сегодня избирает меру пресечения для подозреваемого в нападении на жителей города Конгсберг

В минувшую среду гражданин Дании, по данным полиции, вооруженный луком со стрелами, убил пятерых и ранил еще несколько человек возле магазина в небольшом населенном пункте к западу от Осло. По словам следователей, Эспен Браатен ранее принял ислам. Он свою вину в нападении уже признал. Предполагается, что подозреваемый действовал в одиночку.

