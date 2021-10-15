Картину британского художника Бэнкси под названием «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе за рекордную сумму

Вместе с комиссионными покупателя нынешняя цена составила более 25 миллионов долларов. Эта работа ранее называлась «Девочка с воздушным шаром» и во время аукциона три года назад она практически была уничтожена спрятанным в раме шредером. Тогда специалисты предрекали, что после случившегося она лишь вырастет в цене.

