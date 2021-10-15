Сервис оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц с сегодняшнего дня заработал на всех станциях метро Москвы

Система Face Pay позволяет произвести бесконтактную оплату проезда в метро при помощи биометрических данных. Чтобы воспользоваться услугой, москвичам необходимо установить на смартфоны приложение «Метро Москвы», загрузить в него свою фотографию, банковскую и транспортную карты, пополнить баланс и можно сразу же совершить поездку. При подходе к турникету система считает данные с лица и сравнит их с базой данных. В московской мэрии сказали, что специальное оборудование для этого установлено на всех станциях московской подземки. В случае, если услуга окажется популярной, столичные власти пообещали увеличить количество таких турникетов – в метро они отмечены специальной наклейкой. В мэрии успокоили пассажиров, переживающих за свои контактные данные – они будут зашифрованы. Однако эксперты по информационной безопасности сомневаются в этом. Специалисты называют Face Pay очень непрозрачной системой и даже профессионалам трудно сказать, кто будет ей пользоваться помимо перевозчика.

Как отметили в мэрии, Москва стала первым городом в мире, где подобная система заработала в таких масштабах.