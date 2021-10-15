Силовики около шести часов провели в здании правозащитного центра «Мемориал»

Они приехали после того, как группа неизвестных пыталась сорвать кинопоказ в офисе организации.

Попытка помешать демонстрации фильма о голодоморе на Украине со стороны некоторых молодых людей обернулась для правозащитников длительным разбирательством с силовиками. Их удерживали в офисе «Мемориала»* до глубокой ночи, зрителям же позволили выйти только спустя три часа после прихода полицейских. Входные двери изнутри, как следует из выложенных в соцсети фотографий, были закрыты с помощью наручников.

В самом «Мемориале»* утверждают, что полицейские пытались изъять технику правозащитного центра, включая компьютеры, но в итоге взяли только видеорегистратор. Но при этом они также забрали с собой и часть пожарной сигнализации – это в «Мемориале» называют грубым нарушением и опасаются, что подобные действия могут стать основанием для того, чтобы опечатать здание.

Тех же, кто пытался сорвать показ фильма и скандировать «Позор» и «Долой фашизм», по утверждениям присутствовавших в офисе «Мемориала»*, силовики задерживать не стали. Вместо этого зрителей заставляли писать объяснительные и рассказывать, как они оказались на кинопоказе.

* Правозащитный центр «Мемориал» российские власти считают иностранным агентом.