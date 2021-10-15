Систему оплаты проезда с помощью биометрических данных запустили на всех станциях московского метро

Она распознает лица пользователей. Как подчеркивали в мэрии, для того, чтобы оплатить проезд, не надо доставать телефон, банковскую карту или проездной. В свою очередь, специалисты по кибербезопасности ранее высказывали опасения по поводу того, как будут храниться данные пользователей такой системы.

