В столице Бельгии вводят обязательные электронные пропуска для привившихся от коронавируса

Документы позволят гражданам посещать массовые мероприятия, больницы и дома престарелых, учреждения культуры, спортзалы и заведения общепита. По данным властей, в Брюсселе самый низкий уровень вакцинации взрослого населения. Он составляет менее 70%. Как передает агентство ТАСС, те, кто привился вакцинами, не признанными в Евросоюзе и, в частности, российскими препаратами, электронный пропуск не получат.