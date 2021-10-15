В столице Бельгии вводят обязательные электронные пропуска для привившихся от коронавируса

Документы позволят гражданам посещать массовые мероприятия, больницы и дома престарелых, учреждения культуры, спортзалы и заведения общепита. По данным властей, в Брюсселе самый низкий уровень вакцинации взрослого населения. Он составляет менее 70%. Как передает агентство ТАСС, те, кто привился вакцинами, не признанными в Евросоюзе и, в частности, российскими препаратами, электронный пропуск не получат.
2021-10-15T09:44:54+03:00
2021-10-15T09:50:25+03:00
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09:44, 15 октября 2021
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