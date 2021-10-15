Парламент Польши поддержал законопроект о выдворении из страны нелегальных мигрантов

Депутаты также одобрили строительство заградительных сооружений стоимостью более 350 миллионов евро. Согласно поправкам, которые приняли в законодательной палате страны, нелегалов, задержанных на границе, будут выдворять с территории Польши и запрещать въезд в страну на срок от полугода до трех лет. Также они позволят оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Польша столкнулась с наплывом мигрантов, которые пытаются проникнуть в страну с территории Белоруссии. Запад считает, что к этому причастны белорусские власти, которые способствуют притоку мигрантов в ЕС в ответ на европейские санкции. В Минске обвинения отвергают.

