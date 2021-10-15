Акция с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла в Тбилиси

В центре города собрались несколько тысяч человек. В некоторых районах произошли стычки между сторонниками и противниками Саакашвили. Бывший президент был арестован в начале месяца после возвращения в Грузию. В отношении Саакашвили здесь расследуют несколько уголовных дел и были вынесены уже ряд приговоров. Сам политик после ареста объявил голодовку. Он считает себя политическим заключенным.

