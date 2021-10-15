Суд в Коломне приговорил местного активиста Вячеслава Егорова к году и трем месяцам колонии

Его признали виновным в неоднократном нарушении проведения массовых акций. Обвинение требовало для Егорова три года колонии. После оглашения приговора самого активиста взяли под стражу в зале суда. Подсудимый был одним из лидеров протестующих, которые требовали закрыть мусорный полигон в Коломенском районе Подмосковья. Уголовное дело против него завели в начале 2019 года. Тогда же Егорова отправили под домашний арест. Через полгода меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

