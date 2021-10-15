Заседание глав государств СНГ должно пройти сегодня

На нём, как отмечал президент России Владимир Путин, должны будут обсудить и афганский вопрос.

Руководители стран Содружества Независимых Государств проведут заседание в формате видеоконференции. Председательствовать на нём будет Белоруссия. Об этом ранее объявили в исполкоме СНГ, отметив, что в повестке всего будет одиннадцать вопросов.

На этой неделе президент Владимир Путин говорил, что одной из тем станет террористическая угроза, исходящая из Афганистана. Он напомнил, что власть в этой стране перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки. Глава государства добавил, что, помимо этого, там продолжают действовать и террористы из ИГИЛ*, боевики которого стянулись в республику из Ирака и Сирии. Путин призвал вести постоянный мониторинг границы с Афганистаном и предупредил о том, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию в сопредельных государствах.

Также СНГ в этом году исполняется тридцать лет. По этому поводу главы государств должны будут принять особое заявление.

И ИГИЛ*, и «Талибан»* запрещены и признаны террористическими организациями на территории России. Талибы захватили контроль над Афганистаном минувшим летом, когда США и другие западные страны вывели оттуда свои войска.