Это касается тех, кто решит пройти вакцинацию со следующей недели. Розыгрыш будет проводиться каждую среду, начиная с 27 октября на телеканале «Москва 24». Как рассказал мэр Сергей Собянин, планируют разыграть десять квартир.
Московские власти вновь разыграют квартиры среди тех, кто сделает прививку от коронавируса
Это касается тех, кто решит пройти вакцинацию со следующей недели. Розыгрыш будет проводиться каждую среду, начиная с 27 октября на телеканале «Москва 24». Как рассказал мэр Сергей Собянин, планируют разыграть десять квартир.