Еще два российских региона ввели цифровые коды для посещения ряда общественных мест

Это Якутия и Приморье. Со следующей недели в Якутии надо будет предъявлять справку о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни для посещения театров, музеев и других учреждений культуры. Дальше это потребуется для занятий в спортзалах и бассейнах, а с 1 ноября – для похода в заведения общепита. В Приморье с сегодняшнего дня код потребуется для посещения общепита, учреждения культуры или спортзала. На сегодняшний день коды ввели уже в Пермском крае, Удмуртии, Нижегородской области, Чувашии и еще ряде регионов.

В Кремле уверены, что власти регионов делают все возможное для улучшения ситуации с коронавирусом. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, темпы вакцинации следует повышать. Дмитрий Песков считает, что люди, которые отказываются вакцинироваться, поступают безответственно.