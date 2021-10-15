Задымление зафиксировано на Курской атомной электростанции

Источник возгорания не обнаружен, — рассказали агентству ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас станция работает в штатном режиме, оборудование не останавливали. Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Она расположена в сорока километрах к западу от регионального центра.

