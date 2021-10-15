Z Архив новостей новости
5 6 6 1053
08:33, 15 октября 2021

Задымление зафиксировано на Курской атомной электростанции

Источник возгорания не обнаружен, — рассказали агентству ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас станция работает в штатном режиме, оборудование не останавливали. Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Она расположена в сорока километрах к западу от регионального центра.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 24069 08.10
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Муратов — это почти Навальный. Только на свободе Нобелевский комитет поступил умно и оригинально: он не сделал того, чего от него все ждали, но сделал то, чего никто не ожидал…

5 95 6 24915 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 179 6 36757 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 108 6 9927 13.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 83 6 12606 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 112 6 11173 13.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 59 6 6449 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 490 6 55417 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 24320 09.10
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ясное и мощное высказывание Работа Нобелевского комитета и традиция принятия им решений такова, что представители России еще долго не получат Нобелевской премии Мира. И это большая и всем очевидная несправедливость…

5 88 6 46406 08.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 104 6 13847 14.10
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Почему власти так странно реагируют на пыточный скандал? Если ты будешь отрицать очевидное, ты быстро лишишься остатков доверия — в том числе и со стороны собственных сторонников. В их среде и так эрозия идёт…

5 101 6 80165 08.10
Блоги

+ Неизвестные напали на офис «Мемориала» Неизвестные напали на офис «Мемориала» Слышны крики «Позор, позор!»..

5 41 6 6429 14.10
8читать ;смотреть
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 82 6 26833 08.10
Блоги

Борис Акунин писатель

Надеюсь, это притормозит добивание независимой прессы в России Я, конечно, был бы еще больше рад, если бы премию дали Навальному, но это скорее эмоциональное. На свободу Алексея режим все равно не выпустил бы, а только еще агрессивнее отгородился бы от внешнего мира…

5 88 6 37014 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 434 6 72844 11.10

Популярное за неделю

Новости

«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в российских колониях Выступление коммуниста Алексея Куринного транслировалось на сайте парламента…

5 37 6 56771
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне очень жаль, что эта премия не досталась Навальному. Но я счастлива, что ее получил Муратов. Но с чего вы взяли, что если бы не Муратов, ее дали бы Навальному?..

5 78 6 58739 09.10
#слушать 50:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 82 6 26867 08.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 136 6 159407 12.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 96 6 122794 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9290667
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5052688

Сегодня в эфире