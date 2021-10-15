Московское управление МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре этим утром в столице

Специалисты рекомендуют водителям на дорогах снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Минувшей ночью, по данным городского метеобюро, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Дождь, согласно прогнозам, полностью прекратится в столице к полудню пятницы.