Московское управление МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре этим утром в столице

Специалисты рекомендуют водителям на дорогах снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Минувшей ночью, по данным городского метеобюро, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Дождь, согласно прогнозам, полностью прекратится в столице к полудню пятницы.
2021-10-15T08:33:12+03:00
2021-10-15T08:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 15 октября 2021
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