В США госпитализирован бывший президент страны Билл Клинтон

По словам врачей, это не связано с коронавирусной инфекцией. Телеканал CNN передает, что у 75-летнего экс-главы Белого дома выявили заражение крови. Медики добавили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям безопасности.

