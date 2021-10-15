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09:02, 15 октября 2021

Полицейские только глубокой ночью покинули офис «Мемориала»

Полицейские только глубокой ночью покинули офис общества «Мемориал»*. При этом сотрудники столичного управления МВД изъяли видеорегистратор и часть пожарной системы, — рассказали представители «Мемориала». Накануне неизвестные ворвались на показ фильма о голодоморе, однако большинство из них перед приездом полицейских покинули здание. Силовики несколько часов не выпускали зрителей на улицу, надели на ручки входных дверей наручники. При этом они не стали задерживать тех, кто пытался сорвать показ картины, — отметили присутствовавшие.
*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.


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