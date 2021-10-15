У бывшего губернатора Хабаровского края Фургала сегодня истекает срок ознакомления с материалами уголовного дела

В начале месяца сторона обвинения попросила ввести ограничение по времени. Басманный суд Москвы с доводами согласился и удовлетворил ходатайство. Сергея Фургала задержали в июле прошлого года в Хабаровске. Его обвиняют в организации двух убийств и одного покушения. Следствие по делу завершено, но Фургал свою вину не признаёт и утверждает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Бывший губернатор — член партии ЛДПР. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово». Он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. У политика стало портиться зрение, а весной его состояние резко ухудшилось после перенесённого ковида. Правозащитники рассказывали, что у Фургала регулярно изымали письма и отменяли краткосрочные свидания.

После задержания политика в Хабаровском крае на протяжении года проходили массовые митинги в его поддержку.