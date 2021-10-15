В России начинается очередная перепись населения

В прошлый раз национальное анкетирование проводилось 11 лет назад.

Полноценные переписи, призванные в первую очередь уточнить численность населения, после распада Советского союза проводились дважды. Последний опрос в 2010 году показал сокращение числа жителей до 143 миллионов. Женщин по итогам анкетирования стало еще больше.

После присоединения Крыма к России в 2014 году жители полуострова участвовали в региональной переписи. А через год Росстат провел так называемую микроперепись – в ней участвовали 2 процента жителей.

Всероссийское анкетирование помогает собрать наиболее полную статистику о россиянах, их возрасте, национальности, социальном статусе и материальном положении. Переписчик обязан вносить все сведения со слов человека, даже если они звучат абсурдно. Так по итогам переписи в 2010 году к эльфам, гоблинам и другим сказочным народностям себя причислили около одной тысячи россиян.

В переписи смогут участвовать иностранцы, проживающие в России. Анкетирование будет проводиться на 10 языках, включая английский и китайский.